Metsakutsu pühendas uue singli "Kuku" äsjalahkunud vanaisale

"Nimetan teda vanaisaks, aga tegelikult oli ta mulle isaks. Usun, et talle oleks meeldinud, et loo temale pühendan. Ta küsis kogu aeg, et kas ma enam räppi ei teegi ja meenutas, et vanasti olin televiisoris tihemini kui Savisaar," rääkis Metsakutsu.

"Lugu räägib kukkumisest. Igasugustest komistamistest elus. See lugu on mõeldud neile, kes ei olnud oma lähedaste jaoks piisavalt tihti olemas, enne kui oli liiga hilja," tutvustas ta.

"See lugu on Ivo Linnale loo eest "Komistan ja kukun". See lugu on maailmale, mis on viimased paar aastat kukkunud täielikus vabalanguses," viitas Metsakutsu loo inspiratsiooniallikatele.

"Loodan, et positiivse kõlaga "Kuku" suudab kellegi panna kasvõi korraks kõigele ümbristevale muigega vaatama. Tavaliselt väljendan oma mõtteid melanhoolsetel nootidel või agressiivsetel biitidel. Praegu aga on kõik nii mõistusevastane, et mitte midagi muud polegi teha, kui üritada mingit totakat näideldud positiivsust säilitada," selgitas Metsakutsu, miks ta just sellise uue singli otsustas välja anda.

Räppar lisas, et "Kuku" loo algversioon valmis juba mitu aastat tagasi "enne seda, kui maailm täielikult muutus". Uuel singlil on talle rahustav mõju ning ta loodab samasugust tunnet tekitada ka kuulajates.

"Kukule" tegi biidi Meelis Meri.