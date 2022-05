Leslie Da Bass: jõudsin sõjasündmuste tõttu metali juurde tagasi

Leslie teatas "Vikerhommikus", et ta on erinevates koosseisudes umbes 30 albumit välja andnud. "Ma olen albumitega võtnud selle piiri, et ma ei toodaks üle - proovin ikkagi sellise aastase pausi teha. Ma tegelikult oleks võimeline iga aasta albumi välja andma," rääkis ta.

"Ma arvan, et enamus inimesi üldse ei tea, et ma sellise asjaga olen tegelenud," kommenteeris Leslie enda loodud metalmuusikat. "Ma olen teinud seda päris pikka aega, aga see jääb üheksakümnendatesse," rääkis ta. "Enamus teavad mind ikkagi läbi popi ka pehme soundi - nüüd ma näitasin enda juuri korra."

Leslie tutvustas, et jõudis sõjasündmuste tõttu metali juurde tagasi. "Ma kunstnikuna väljendasin lihtsalt oma tundeid seoses sõjaga ja sellega, mis toimub praegu," ütles ta. "Ma teen albumeid üle aasta ja ma lihtsalt hetkel ei kujuta ennast ette popi tegemas ," lisas muusik. "See on kõige üleüldisemas mõttes minu protest," viitas ta uuele albumile.

Leslie sõnul peaksid muusikud sõjategevusele reageerima. "Ma arvan, et igaüks peaks sellele reageerima. Neutraalne olek on kõige halvem. Selgelt on näha, et meid üritatakse hirmutada," ütles ta ning selgitas, et sellisele hirmutamisele tuleks kõvahäälselt vastu rääkida.

"Trummid on olnud lahingupidamise osa hästi pikka aega. Trummide tagumine on n-ö vastase demotiveerimine," teatas ta. "See on täiesti vastuvõetamatu, et aastat 2022 toimub selline asi," lisas ta.

"Metalis üldiselt on selline võitluslik joon sees," nõustus Leslie. "Mulle meeldib öko-metal - sotsiaalsed teemad, mitte isegi niivõrd poliitilised," ütles ta. Leslie selgitas, et talle meeldib teha justkui pungi sugemetega protestivat metalit.

Leslie uuelt albumilt leiab kümme lugu - nimistus esimeseks on "The Medieval Spasm".

Lisaks muusikale tegeleb Leslie ka impressionistliku kunstiga

Leslie teatas, et naudib erinevate loominguliste väljundite omavahel ühendamist. "See on suhteliselt pingeline, aga samas on hästi palju väljundeid - ma saan hüpata ühe mõtte pealt teise peale, mis annab mulle hästi palju vaheldusrikkust ja see ei lase minna stressi. Kogu aeg üks asi toidab teist. Kogu aeg on nii palju tegemist, et ma ei jõua jama peale mõelda, liiga palju muretseda, minna stressi," rääkis Leslie oma kiirest ja mitmekülgsest elustiilist, mida ta naudib.

Oma kunsti loob Leslie segaste emotsioonide pealt ning hiljem mõtestab selle kriitikutega lahti. Talle on südamelähedane impressionistlik kunstistiil. "Mul on mingisugune segane emotsionaalne laeng, mille ma kanaliseerin kuidagi ja siis pärast intervjueerijatega või kunstikriitikutega vaatan, mis see oli. Seda on päris huvitav lugeda - inimesed ise ütlevad, mis see on. Ma ise ei vaevu selle määratlemisega," selgitas Leslie enda kunstiloomise protsessi.

Hetkel teeb Leslie Da Bass muusikat varsti ilmuvale filmile "Tähtsad ninad".