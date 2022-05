Visioonisaade "Pinge 2032" võtab luubi alla energeetika tuleviku

ETV-s alustab 3. mail Urmas Vaino juhtimisel neljaosaline visioonisaade "Pinge 2032", mis võtab luubi alla energeetika valdkonnas toimuva. Maikuu teisipäevadel arutletakse saates energiahindade tõusu ja tuleviku perspektiivide üle ning otsitakse vastuseid, mis täpsemalt põhjustas eelmise talve energiahindade kõrge kasvu ning kas kallis elekter ongi uus reaalsus.

Saate pealkirigi "Pinge 2032" viitab kümne aasta perspektiivile ja tulevikku vaatavalt küsitakse, kui palju järgmise kümne aasta jooksul elektri tarbimine kasvab ning millistest allikatest me oma tarbimisvajaduse katame? Ka elekter on kümne aasta pärast alati kättesaadav, taskukohane ja roheline? Kuidas muudab kasvav elektrivajadus ja rohepööre meie elektrivõrku? Arutluse all on nii põlevkivi väljavaated elektri tootmise portfellis kui ka tuumajaama arendamine. Kas aastaks 2032 on esimene tuumajaam planeerimise või ehituse faasis või sootuks unustatud teema?

Saates saavad sõna energeetikaeksperdid, teadlased, ettevõtjad ja ka tavatarbijad, kelle arvamust tuleviku osas küsitakse. Millisena näeb energeetika tulevikku Eesti keskmine elektritarbija?

"Pinge 2032" on ETV eetris teisipäeviti kell 20. Saatejuht on Urmas Vaino, režissöör Maarika Lauri, toimetaja Tõnis Leht, produtsent Birgit Rae.

Visioonisaate esimene hooaeg "Eesti 2031" on järelvaadatav Jupiteris.