Eneli Käger: Eestis lõpeb aprikoosipuude kandeiga 20-25 eluaasta juures

"Tegelikult on nii aprikoos kui ka virsik Eesti tingimustes päris pikalt olnud kasvatuses," teatas aiandusekspert Käger. "Ega ta väga eksootiline ei ole."

Aprikoosipuud on varajase õitsemisega ning Käger nentis, et õitsemisajal võib probleemiks saada öökülm. "Seda juhtub meil ploomidega, seda juhtub meil mustasõstraga - me peame lihtsalt arvestama, kuhu me istutame ta koduaias," ütles ta.

Kägeri sõnul on aprikoos, virsik ja ploom väga sarnased oma nõudmiste poolest. "Nad tahavad saada sooja kasvukohta, mis on varjatud külmade tuulte eest," rääkis ta.

"Tänapäeval on spetsiaalseid muldasid olemas, mida kasutada. Aprikoos, virsik, ploom - kõik on lubjalembelised. Kindlasti võiks aialupja alla panna talle. Kasta kindlasti korralikult," õpetas aiandusekspert ja arvas, et sellistes tingimustes peaks aprikoosipuu kasvama minema.

Käger teatas, et aprikoosipuude parim kandeiga lõpeb Eesti tingimustes ära umbes 20-25 eluaasta juures. "Ma tean vanemaid puid, mis on üle 40 aasta olnud, aga siinkohal ma tahaks rõhutada, et tegemist on luuviljalistega ja nii aprikoos kui ka ploomid ja virsikud kipuvad jääma lühiealisteks," selgitas ta.

"Meil on nüüd juba paar aastat olemas ka Eestis aretatud aprikoosipuu - nimi on tal "Tiina" ja pärit on ta Tartumaalt," tutvustas Käger. "Ma julgustan käima istikuärides - sealt ostmas taimi. Toidupood ei ole tõepoolest see koht, kust aeda tasuks osta taimi, mis siin peaksid kasvama," ütles ta.