Kalush Orchestra loodab, et nende lugu ühendab eurooplasi samamoodi nagu ukrainlasi

"Ma tõesti usun, et ühtsus on praegu oluline," selgitas ansambli Kalush Orchestra liige Oleh Psiuk. "Meie laul on suutnud ühendada nii palju ukrainlasi ja ma loodan, et see ühendab eurooplasi – ja võib-olla kogu maailma," vahendas The Guardian.

"Meie laul oli juba enne sõda kihlveokontorite hinnangul esiviisikus. Sõjaolukord võis mõjutada seda, kuidas oleme esikohale tõusnud, kuid fakt on see, et meil on väga hea laul – tegelikult suurepärane laul," oli Oleh kindel.

"Kui neil oleks sel aastal Eurovisioonile lubatud pääseda, oleks see sümboliseerinud Venemaa tegevuse toetust," kommenteeris Oleh Psiuk Venemaa tänavust kõrvalejäämist lauluvõistluselt. "Aga nüüd on mul õiglustunne."