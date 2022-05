Stefan lendas Eurovisioonile: armsad Eesti inimesed, hoidke mulle pöialt

"Kõik asjad on kaasa võetud – see on juba hea emotsioon. Õigel ajal kohal – mitte 8.15, nagu ma enne arvasin. Vaatame päev korraga," tutvustas Stefan enda emotsioone Eurovisiooni eel. Stefan lisas, et ootusärevus on muidugi suur, kuid ta püüab keskenduda väiksematele asjadele, mis hetkel aset leiavad ning hiljem alles etteastele Torinos.

"Loodame, et selline tore kokkusattumus toob õnne," viitas Stefan 12. mail 12. esinejana ülesastumisele. "Ma enne lavale minekut tukastan ja siis ärkan ja lähen. See rahustab," rääkis ta rituaalist, mis teda rahustab ja mis arvatavasti ka enne Eurovisiooni etteastet käiku läheb. "Pingelised olukorrad väsitavad."

Stefaniga koos lendas Torinosse tema sõbratar ja Eesti Laulu meeskond. Pagasit oli kaasas palju: mitu kohvrit, kitarr ja üks seljakott. "Mul hakkavad kohe proovid ja ilmselt läheme teeme need proovid ära ja siis kohaneme, vaatame, milline see Torino on. Huvitav on. Pole käinud seal," teatas Stefan.

Enne Eurovisioonile minekut käis Stefan ka Euroopa linnades promotuuril. "Kindlasti oli äge näha uusi kohti ja kindlasti meeldis ka see, et oli hästi palju fänne, kes laulsid minu lugu kaasa," meenutas ta.

Oma lemmikut Eurovisiooni lugu Stefan välja tuua ei soovinud. "Kuna ma sain juba kõikidega omavahel tuttavaks, siis ma ei tahaks ühte välja öelda – ma arvan, et nad on kõik väärikad ja head. Oleneb, kuidas laval ka see toimib," ütles ta.

"Armsad Eesti inimesed – hoidke mulle pöialt. Pange kõik sugulased ja tuttavad, kes on välismaal, kindlasti hääletama ja elage mulle kaasa. Seda läheb mul vaja. Ma loomulikult annan endast parima – proovin väga hästi laulda / .../ Hoidke pöidlad pihus," andis Stefan toetajatele ja televaatajatele edasi personaalse sõnumi.