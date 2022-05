OneRepublic valis end soojendama Eesti bändi Around The Sun

Baltikumis on Ameerika popbändi OneRepublic soojendajateks Eesti bänd Around The Sun ning Kanada artist Jessia.

Portaali Bobe.me korraldatud võistluse, mille auhinnaks oli OneRepublicu soojendamine Baltikumi kontsertidel, võitis Eesti bänd Around The Sun. Konkurents oli tihe, osales 32 bändi ja artisti. Neli bändi jõudis finaali ning lõpliku otsuse tegi OneRepublic.



Around The Sun on indie-roki bänd Tallinnast. Lisaks võimsatele kitarridele ei häbene nad eksperimenteerida ka elektroonikaga. Bänd alustas tegevust aastal 2016 ning on osalenud näiteks Noortebändi konkurssil, Eesti Laulul (2019), Tallinn Music Weekil jne.





Jessia on Kanada artist, kes sai suurema tuntuse osaliseks, kui postitas TikToki enda kirjutatud loo "I'm Not Pretty". Praeguseks on hitil pea üheksa miljonit vaatamist Youtube'is.



"Tahan, et minu laule kuulates tekiks tunne nagu oleksid minuga koos teed joomas," iseloomustas Jessia. "Vähem on minu jaoks rohkem ning põhirõhk on sõnadel – räägin oma elust ja sõpradest. Mõnikord ütlen telefonikõne ajal "Oota, ma pean sellest laulu kirjutama." Nii see käibki."

OneRepublic kontserdid toimuvad 18. mail Kaunases, 20. mail Riias ning 21. mail Tallinnas Saku suurhallis.