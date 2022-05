Kadri Valner: iga inimene väärib veidrusi, kuni ta ei häiri teisi

Valner tõi Vikerraadio saates "Käbi ei kuku" näite, kuidas tema ja Sulev Valneri tütar Kärg värvis juba väga noorelt juuksed küll lillaks ja roheliseks, küll siniseks. "See juuste värvimine ei häirinud ju tegelikult kedagi teist," ütles ta, et suhtus tütre tegutsemisse leebelt.

Ise kasvas Kadri Valner üles pigem ranges kodus. "See tähendas näiteks seda, et vanematele vastu ei vaielda. Ma ei vaidle siiamaani oma emale vastu, ehkki me suhtleme iga päev. See tähendas ka seda, et igal õhtul kell kaheksa, kui kõik sõbrad olid väljas, pidin mina koju tulema, sest selline oli kord. Need on asjad, mida ma pole tahtnud oma perre edasi anda. See rangus on liigne rangus või mitteargumenteeritud rangus," ütles ta.

Teisest küljest kinnitas ta, et lapsepõlv oli tore – kodu täis mõista püüdmist ja hellust, raamatuid ja teatris käimisi. "Ühest küljest kinni hoidmine, teisest küljest maailma avardamine," kirjeldas ta. Kadri Valner soovib aga rohkem rõhutada seda, mida saab oma pereellu kaasa võtta, mitte seda, mida ei saa või ei taha.

Nii Kadri kui ka saatesse tulnud poeg, õpetajana töötav Uku Valner jutustasid nende pereelu tahkudest, kus kehtib pokkerimängu seaduspära ning võtmeteguriks on meeskonnana toimimine ja põlvkondade vahelise sideme olulisus.

"Selleks, et loteriiga võita, on loteriid vaja mängida. Selleks, et elus veaks, on vaja elu vedamise poole nügida," tõdes Kadri Valner. Poeg Uku tõi paralleele pokkeriga ning ütles, et pokkerimängu eesmärk on teha võimalikult palju häid otsuseid, mis pikas perspektiivis end ära tasuvad: "Kes on rohkem õigeid otsuseid teinud, need on...,"

"...õnneseened," lisas ema.

Uku rõhutas Valnerite pere koduse käekirjana ühiseid reise ja väljasõite ning laste hobide toetamist ja prioriteediks seadmist. "Üksteist toetades võimendame igaühe arengut. Siiamaani on meil nii, et kui kellelgi on mingi tähtis sündmus, siis terve pere läheb kaasa elama," kinnitas ema poja sõnu.



Saates meenutati ka mõningaid tempe, mis peres on ette tulnud. Neist värvikaim juhtum, kui Uku ja ta vanem vend kutsusid vanemate äraolekul külla sõbrad, kes võtsid omakorda kaasa sõbrad, ning pidu kulmineerus munade loopimisega vastu elutoa seina. Selle asemel, et lagastajate vanemaid või politseid teavitada, paluti poegadel sõbrad nuustikutega tagasi kutsuda ning sein puhtaks küürida. "Ma arvan, et oli õige see asi laste vahel ära klaarida, eks me kõik oleme teinud pööraseid asju ja vanematele kaebama ei pea alati minema," ütles Kadri Valner.

Saates jutustas Kadri ka abikaasa Sulev Valneriga kohtumise loo, mis

vaatamata ühele ehmatavale kanakoiva intsidendile viis kiiresti õige tunde ja abieluni. "See äratundmine, et ma olen õige inimese kõrval, tuli hästi ruttu. Kaks ja pool kuud peale tutvumist viisime dokumendid perekonnaseisuametisse ja nüüdseks oleme 34 aastat abielus," ütles ta.

Perekondade lugusid jutustav saade "Käbi ei kuku..." on Vikerraadio eetris pühapäeviti kell 10.10. Saatejuht on Sten Teppan.