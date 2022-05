Heini Vaikmaa: "Mägede häält" mängitakse isegi liiga palju

Muusik Heini Vaikmaa tõdes saates "Hommik Anuga", et 40 aastat on ansambel vaikselt oma asja ajanud ning ka vaeva on päris palju nähtud. Kõige edukamaks looks peab ta siiani "Mägede häält", mida Vaikmaa hinnangul isegi liiga sageli mängitakse. "On läinud aastad" on samuti tema arvates üks populaarseimaid palu.

Omamoodi lugude kirjutamiseks andis Vaikmaale julgust Uno Naissoo, kes innustas just oma käekirja jälgima Seega ei oska Vaikmaa enam traditsioonilise poploo ülesehitust meeldegi tuletada.

Tänapäeva muusikamaailmas on Vaikmaa sõnul kõike natuke liiga palju. Vanemad tegijad on veidi tagasihoidlikumad. Uuematest muusikutest meeldivad talle Jarek Kasar ja Vaiko Eplik. "Head muusikat tegelikult tehakse palju," kinnitas ta.

Suvel siirdub Mahavok andma juubelikontserte ning plaanitakse ka albumit.

Saates tuli esitamisele ka Mahavoki värske looming.