Mari Ojasaar leinast: tuleb leida asjad, mis viivad edasi

Mari tunnistas, et kogu möödunud aasta on olnud tema jaoks ääretult emotsionaalne. Jaanuaris suri tema kaksikõde Kristi ja kuu hiljem sündis tal väike tütar. Õe diagnoosist sai perekonda teada aasta tagasi.

Nii Kristi kui ka Mari pooldasid alati tervislikke eluviise, kuid möödunud aasta mais diagnoosisid arstid Kristil kopsuvähi. "Kahjuks arstid ütlesid ka, et lihtsalt väga-väga suur ebaõnn," sõnas Mari. Eriti keeruliseks tegi naise jaoks olukorra asjaolu, et ta oli lapseootel ja pidi leidma tasakaalu ja võimalused nii õe, enda kui ka sündimata lapse hoidmiseks.

"Ma arvan, et minu jaoks on kolm asja olnud, mis mind on aidanud. Need asjad peab leidma enda jaoks, mis viivad edasi. Üks on kindlasti minu inimesed - mu pere, lapsed. Mõnikord ma mõtlen, et me hoiame oma lapsi, aga tegelikult lapsed hoiavad meid palju rohkem. Just sellistel rasketel hetkedel, miks üldse voodist välja tulla," jagas Mari.

Lisaks inimestele aitasid Mari tegevused, mis talle meeldivad, näiteks joonistamine. Kolmas asi, mis hoiab, on tema sõnul loodus. Mari tunneb, et linnas pole tal ruumi leinamiseks, kuid looduses saab ta minna ja ennast vabalt tühjaks nutta.