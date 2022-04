Tartus läheb linnavõim volbriööks taas tudengitele

Et viimatistest volbripidustustest on möödas kolm aastat, oli seekord rõõm eriti suur.

"Mitte ainult minu jaoks, vaid kõigi tudengite jaoks on see päev üks kõige tähtsamaid. Ma ütleks, et mitte lihtsalt päev, vaid ka öö," selgitas korp Filiae Patriae noortevanem Maria-Elisabet.

"Ma arvan, et täna me lihtsalt tähistame neid kahte, mis on ära jäänud ja seda, mis nüüd on kolmas, suur pidu. Tõesti, tegelikult on tunda. Esimene kord, kui volber ära jäi, siis kuidagi väga muserdas. Me tõesti ootasime seda. Täna on suur rõõmupäev, saame jälle kõik kokku tulla ja tähistada noorust," lisas ta.

"Volber ongi kevade saabumine. See tähendab seda, et varsti saab kool läbi, saab sõpradega kokku tulla ja elu nautida," ütles elupõline tudeng Mihkel.

"Mina naudin esimest korda volbrit täieõigusliku korporatsiooniliikmena. Ehk mul on vaba voli tervet linna nautida ja kindlasti teisi korporatsioone külastada. See ongi põhiline plaan," lisas ta.

Suured tantsupeod toimuvad laupäeva õhtul korporatsioonides. Volbriõhtul on neisse oodatud ka mitteorganiseerunud tudengid juhul, kui leiavad endale mõne korporandist sõbra.

Nii linnapea Urmas Klaasi kui ka Tartu Ülikooli rektori Toomas Asseriga jõid tudengid ühiselt ka kapatäie õlut. Traditsioonide kohaselt liiguti seejärel juba edasi Toomemäele Karl Ernst von Baeri kuju juurde.

"Baeri kukal oli vaja puhtaks pesta, linnud, kõik loomad on sinna teinud oma rikkumised ja see oli vaja eemaldada. Ja nagu me ajalooliselt teame, siis Baer ütles, et eestlased on matsid ja nemad ei kõlba kuhugi. Aga vot, kus me täna oleme, me oleme kõrgkoolides, ülikoolides. Nüüd selle kommentaari pärast, mis Baer tegi aastaid tagasi, me peseme ta pead," selgitas Eesti Üliõpilaste Seltsi tegevliige Ott Hendrik.