Õppevideo: raamatukogude aasta tantsuaktsioon paneb raamatusõbrad tantsima

"Raamatukogude aastal on oluline näidata, milliseid erinevaid teenuseid ja võimalusi meie raamatukogud pakuvad," ütles raamatukogude aasta projektijuht Liina Valdre. "Paljudes paikades ongi raamatukogu ainuke avalik ruum, kus on võimalik erinevate hobidega tegeleda. Tantsimine on nendest mitmetest võimalustest ainult üks väljund, aga on ka käsitööringe, keelekohvikuid, lugemisklubisid, robootikatunde ja palju muud," lisas Valdre.

Kõik sõpruskonnad, grupid, kollektiivid ja organisatsioonid on oodatud raamatukogude aastat tähistama tantsuaktsioonist osa võttes. Selleks tuleb tantsusammud selgeks õppida, jäädvustada oma tants videopildis, jagada seda Facebookis märksõnaga #raamatukogudeaasta2022 ja saata video stina.pley@nlib.ee.

Koreograafia on loonud Kertu Valjala, muusikaks on Singer Vingeri laul "Teadagi".