"Tagurpidi torni" kaadrid jõudsid ka filmi tunnusloo videosse

Räppar Sämi sõnul on "Tormide mäng" lugu poisist, keda ei kuulata ega mõisteta. Kes on küll kodus, kuid ei tunne end kuigi koduselt ega mugavalt. "Kui vaadata filmi ning hiljem sukelduda minu loo sõnadesse, siis võib paralleele seal luua üsnagi lihtsalt," sõnas räppar.

Säm lisas, et tal pole iial keeruline leida motivatsiooni, kui endale midagi nii siiralt meeldib. "Esimesed ideed tekkisid kohe peale filmi vaatamist ja kuna mul oli sel hetkel pooleli üks mõte ja demo, siis kattus see perfektselt filmi "Tagurpidi torn" temaatikaga."

Filmi režissöör Jaak Kilmi pöördus tunnuslugu otsides mitmete uue laine räpparite poole ning kohe soovitati talle Sämi. "Otsime kedagi, kellel oleks tume tämber. Kui kuulasin soovitusi, vaatasin Youtube'ist Sämi videoid ja sain kohe aru, et tema on see õige." Jaagu jaoks olid õiged nii Sämi tämber kui ka hoiak, tema süngus ja sügavus, seega loobus ta mõminast ja võttis filmi tunnuslugu tegema hoopis klassikalisema räppari. "Tegime Sämile privaatlinastuse ja ta oli kohe nõus. Film meeldis talle ja ta suhestus seal toimuva looga," selgitas Jaak Kilmi tunnuslaulu sündimislugu.

Film "Tagurpidi torn" räägib laste suvest alevikus, kus suurimat lõbu pakub turnimine mahajäetud tootmiskompleksis. Seal viibimine keelatakse aga ära. Kamba pealik Kristjan ja tema sõbrad otsustavad keelust üle astuda. Otsus muudab nende elu ning paneb sõbrad karmi vastasseisu.

Filmis teevad kaasa Nils Jaagup England, Rebeka Kask (telesarjast "Papad Mammad"), Una Marta Soms, Laura Vahtre, Kimi Reiko Pilipenko, Mirja ja Mirje Toomsalu, Andres Lepik ("Vee peal", "Põrgu Jaan") ning kõrvalosades Rasmus Ermel ("Vee peal"), Riho Kütsar ("Tõde ja õigus", "Rohelised kassid"), Evelin Võigemast ("Vee peal", "Supilinna salaselts"), Anti Kobin ("Malev"), Ester Kuntu ("Tõde ja õigus"), Jaanika Arum ("Polaarpoiss", "Free Range"), Juuli Lill (telesarjast "Pilvede all") ja Reimo Sagor ("Võta või jäta").

"Tagurpidi torni" stsenarist on Aidi Vallik ("Kuhu põgenevad hinged"), režissöör Jaak Kilmi ("Jõulud džunglis", "Sigade revolutsioon", "Sangarid").

"Tagurpidi torn" jõuab spetsiaalse raknduse abil kinodes ka nägemis- ja kuulmispuudega lasteni.