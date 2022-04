Galerii: raamatukogude aastat tähistatakse tantsuaktsiooniga

"Raamatukogude aastal tantsuga" sündmuse raames kogunes Tartu Raekoja platsile pea 50 inimest, kes esitasid spetsiaalselt raamatukogudele loodud tantsu.

Kõik huvilised on kuni teema-aasta lõpuni oodatud raamatukogude aasta tantsu õppima ning oma tantsu videona jäädvustama.

"Üheskoos tantsimine loob tõeliselt tugeva tunde ning loodan, et üle Eesti kogunenud tantsupesad innustavad inimesi raamatukogude aasta tantsuaktsioonist osa võtma," sõnas Tiina Sulg Tartu linnaraamatukogust. "Koos oma perekonna, sõprade või kolleegidega raamatukogude tantsu õppimine on hea võimalus teema-aastat tähistada ning selleks loodud koreograafia on tore ja parajalt lihtne," kinnitas Sulg.

Kõik sõpruskonnad, grupid, kollektiivid ja organisatsioonid on oodatud raamatukogude aastat tähistama tantsuaktsioonist osa võttes. Selleks tuleb tantsusammud selgeks õppida, jäädvustada oma tants videopildis, jagada seda Facebookis märksõnaga #raamatukogudeaasta2022 ja aadressil stina.pley@nlib.ee.

Tantsu õppevideo ja muusika leiab siit, videoid saab saata 2022. aasta lõpuni. Koreograafia on loonud Kertu Valjala, muusikaks on Singer Vingeri laul "Teadagi".