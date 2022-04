Galerii: HÕFF avati vampiirifilmide klassika saatel

Haapsalu kultuurikeskuse laval äratati ellu maailma vampiirifilmide klassikasse kuuluv tummfilm "Nosferatu, õuduste sümfoonia", mis tähistab oma 100. sünnipäeva.

Kaitseks kuulsa vampiiri vastu lõikasid kultuuriminister Tiit Terik, Haapsalu linnapea Urmas Sukles ja festivali juht Helmut Jänes katki pika küüslauguketi ja said kaela sümboolsed küüslauguvanikud.

Festivali tänuauhinna – õudusmustriga Haapsalu salli – sai Haapsalu kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi, kes on aidanud juba pikki aastaid festivali korraldada.

Avamine lõppes üllatusega, kui Kriminaalne Elevant esitas oma muusikalise tõlgenduse veel ühele tummfilmile, 1928. aastal valminud Harold L. Mulleri sürrealistlikule õuduskomöödiale "There It Is".

Kokku jõuab festivali ajal ekraanile ligi 30 pikka õudus-, fantaasia- ja põnevusfilmi ning hulk lühifilme, mille seast valitakse välja ka Euroopa parima fantaasiafilmi konkursi nominent.

Festival lõpeb pühapäeval, kui kuulutatakse välja võitjad ja toimub oksjon Ukraina toetuseks. Pühapäeva õhtust alates saab festivalifilmide valikut näha nädala jooksul ka PÖFF-i veebikinos.