Kalasadamaid külastas rekordarv inimesi

Kalandust ja kalasadamate igapäevaelu tutvustas 24 sadamat. Esialgsetel andmetel oli üle Eesti sadamates ligi 35 000 külastust.

Enim külastati Japsi kalasadamat (5000 külastust), järgnesid Dirhami (ligi 3500) ja Lindi (ligi 3000). Palju huvilisi oli ka Pärnu Fishing Village Kalurikülas, Varnjas ja Kolkjas (2500).

Külastajad said avatud kalasadamate päeval maitsta ja kaasa osta värsket kala ja kalatooteid ning osa võtta meelelahutuslikust kogupereüritusest. Igal sadamal oli oma programm ja tegevust kogu perele.

Sadamates olid kohal kalateadlased ja -kokad, kohapeal sai osaleda käsitöö- ja õpitubades ning käia kalakohvikutes. Külastajate meelt lahutasid paadisõidud ja muusikalised kollektiivid ning lastele toimusid kalaõpitoad, virtuaalreaalsus, teadusteater õngekoolitused.

Harjumaa kalanduspiirkonnast osalesid avatud kalasadamate päeval Hara ja Tilgu sadam ning Tallinna kalasadam; Hiiumaalt Haldi, Kõrgessaare ja Roograhu sadam; Läänemaalt Dirhami, Puise ja Sviby; Pärnumaalt Japsi, Virtsu, Lindi ja Võiste sadam ning Pärnu Fishing Village; Peipsiäärest Kolkja, Räpina ja Varnja sadam; Saaremaalt Nasva jõesadam ja Turja sadam; Virumaalt Eisma, Toila ja Võsu sadam ning Võrtsjärvelt limnoloogiakeskuse ja Valma sadam.

Rahvarohkeim kalasadamate päev oli Japsi kail

Aasta-aastalt läheb avatud kalasadamate päev rahvarohkemaks, inimesed on kohal juba varahommikul ja on neid, kes osalevad kõiges, mida pakutakse. Osale piisab võimalusest kas otse paadist või letist värsket kala osta ja seegi on suur asi.

Pärnumaalased võivad uhkelt selja sirgu lüüa, sest seal on kalapüük au sees.

"Valdav osa rannikumerest saadavast kalast tuleb Pärnumaa rannikumerest. Kõige suurem tegija on siin oma tonnide poolest rahvuskala räim, seda püüti eelmisel aastal üle 7000 tonni," rääkis kalateadlane Heli Shpilev.

Lastele pakuti võimalust ise õngega kala püüda ja peaaegu kõigil õnnestus mõni viidikas kätte saada. Keskkonnaamet pakkus mängu, kus sai samuti kala püüda.

"Oluline on see, et me ikka tutvustame säästlikku kalapüüki, kuidas tohib püüda, millal tohib püüda. Loomulikult lastele meeldib selline praktiline: nad püüavad kala kinni, siis vaatavad pildi järgi, mis kala kätte saadi, mõõdavad, kas tohib kaasa võtta või peab tagasi laskma. Selline teadvustamine," selgitas keskkonnaameti järelevalveosakonna Pärnumaa büroo juht Toomas Õmblus.

"See on tore üritus Pärnu linnas ja maakonnas. Me oleme igal aastal käinud. Nii hea lihtne on tulla, saad oma räime, saad oma tindi, vaatad ahvenat. Lapselastega on siin hea käia," rääkis Karin.

Kalaisu meelitas palju rahvast ka Dirhami sadamasse

Mandri-Eesti loodenurgas asuvas Dirhami sadamas Läänemaal sai külaliste saabumine hoo sisse hommikul kella kümne ajal. Peamine, mis rahvast üritusest osa võtma meelitas, oli isu kala järele ja eks oma osa oli ka päikesepaistelisel ilmal.

"Lihtsalt vaatasime järele, kus toimuvad ja otsustasime selle kasuks," rääkis Katrin.

Mõni külaline oli avatud kalasadamate päeval esimest korda. Mullu Dirhami sadamakai ehitusel kaasa löönud Mart käis vaatamas, kuidas seal elu praegu kulgeb. Kalasõber on temagi.

"Liikidest ahven, haug," loetles ta oma lemmikkalasid. "Enamus ikkagi suitsukala," lisas ta.

Dirhami sadam on kalapüügi mõttes üsna eriline, rääkis sadama omanik Mart Vahtel.

"Kindlasti teeb tähelepanuväärseks see, et Dirhami on suhteliselt jäävaba sadam. Me saame terve talvise hooaja traallaevadega kala püüda. Sügav meri ja meie juurest avanev lahtine vesi, mis võimaldab aasta ringi kala püüda," rääkis ta.