Video: uus MUBA on sama suur kui Tallinna lauluväljak

MUBA-s balletiruumis on kuue meetri kõrgused laed. MUBA balleti ja kaasaegse tantsu õpetaja õppejuht Kaie Kõrb rääkis, et madala laega toas on oht pea ära lüüa ja ka temaga on see kunagi juhtunud.

"Ma ei oleks kunagi uskunud, et sellised võimsad saalid saavad olema Eestis," kommenteeris Kõrb. "See on tõeline kingitus balletirahvale - kui on kõrge lagi, siis see tunnetus on palju parem - on parem hüpata on julgem noormehel tõsta ja see visuaalselt näeb see parem välja. See on lihtsalt uhke!" ütles ta.

Lisaks demonstreeris Kõrb spetsiaalset vetruvat põrandat, mida balletitantsijatel vaja läheb. "See peab olema, et ei tekiks traumasid," teatas ta. "Kui ma Estonia teatrisse tantsima läksin, siis meil oli puitpõrand," meenutas Kõrb ja lisas, et pinnud olid pidevalt jalgades.

MUBA klassikalise muusika loovjuht Andres Kaljuste näitas ka uhiuusi akustilisi muusikaruume, mis on veel valmimisel.

"Vaevu on kuulda väljasolevat liiklusmüra," kommenteeris Kaljuste sisehoovi kujundust. "Kool on 23 000 m², mis juhtumisi on täpselt sama suur nagu Tallinna lauluväljak," rääkis ta hoone suurusest.