Trad.Attacki! ja Leelo Tungla koostööl valmis eestikeelne versioon Ukraina rahvalaulust

Ukraina ülipopulaarne kangelaslaul, mida on lauldud üle maailma, on nüüd ka eestikeelsena olemas. Lugu on üle 100 aasta vana ja selle laulis nüüd taas populaarseks Andrii Khlõvnõuk, kes kolm päeva pärast sõja algust omalauldud versiooni sotsiaalmeediasse laadis.

Ukrainlanna Natalja Gavrilova: lugu muutus vabatahtlike pataljoni hümniks aastal 1914

"Üks väga tuntud bänd jättis oma turnee pooleli ja selle bändi laulja Andrii esines lauluga esimesena ja see kohe levis kõikide ukrainlasteni," rääkis ukrainlanna Natalia Gavrilova.

"Ta räägib Ukraina sümbolitest, mis on lodjapuu, see on väga tähtis Ukraina kultuuris ning see on isegi kohalikus vanasõnas sees, mis ütleb, et ilma lodjapuu ja pajuta pole ka Ukrainat. Samuti on lugu juba ammu olnud vabaduse sümboliks.

"See esimene versioon oli mõeldud kui ühe näidendi lõpulaul. Üks salm sai nii populaarseks, seda kuulis üks sõjaväelane ja tema kirjutas sõnu juurde ning see muutus vabatahtlike pataljoni hümniks aastal 1914," tutvustas Natalja. "Need sõnad on kõigile tuttavad. Ukrainlased väga armastavad laulda."

Muusik Jalmar Vabarna: Eesti rahvalaulud on oluliselt lihtsamad kui neil

"Me oleme praegu olnud bändiga kuu aega järjest stuudios, täiesti omas elemendis, omas asjas sees, salvestanud, loonud ja eks neid segajaid tuleb hoolikalt valida, mis sinna vahele võtta," rääkis Vabarna ja lisas, et tegelikult tal oli ikkagi hea meel, et teda koos bändiga paluti.

"Meil oli hea meel... me lootsime, et teeme selle ruttu ära, aga meil läks ikka terve stuudiopäev ära. Tahtsime hästi teha," teatas ta, et lugu polnud tegelikult üldse lihtne teha. "Vähe noote on nendes. Mulle oli see ka omajagu julgustükk," rääkis Vabarna. "Meie rahvalaulud on oluliselt lihtsamad kui neil - see sügavus on hoopis teistsugune."

Punast lodjapuukest mure painab

Punast lodjapuukest mure painab,

kaardu teel ta jäi.

Nii ka meie sangarlik Ukraina

seisab longuspäi.

Püsti tõsta võime nüüd ja aina lodjapuu me.

Jälle meie võrratu Ukraina,

hei-hei, rõõmsaks muudame!

Lodjapuu on valmistamas aina

uut ja valget õit.

Seisa kindlalt, kartmatu Ukraina,

ees meid ootab võit.

Püsti tõsta võime nüüd ja aina lodjapuu me.

Jälle meie võrratu Ukraina,

hei-hei, rõõmsaks muudame!

Verd on kaotand sõjamehed vahvad,

end ei säästa nad,

võõra ikke alt ukraina rahva

vapralt päästavad.

Suudame koos võidukaina vabastada maa me!

Võidupäeva võrratu Ukraina,

hei-hei, peab koos meiega!

Suurt ja kullakarva nisuvälja

voogamas sa näed!

Kuid me veel Ukrainast lööma välja

peame vaenuväed.

Peagi salve võidukaina vilja viia võime.

Võidupäeva võrratu Ukraina,

hei-hei, peab koos meiega!

Saabub tuuli-torme stepist laiast,

tuultes kaigub laul.

Laskurväed on kartmatud Ukrainas,

andkem neile au.

Võitlejaile nüüd ja aina peame andma au me!

Võidupäeva kartmatu Ukraina,

hei-hei, peab koos meiega!

Tõlge: Leelo Tungal