Egert Milder väikse lapsega reisimisest: tuleb lihtsalt minna ja adapteeruda

"Me läksime sinna reisisaadet tegema ja esimesed kaks kuud olid väga aktiivne reisisaate tegemine - kõige ägedam aeg ja kõige raskem ka," rääkis Egert. "Pooleteistaastase lapsega reisisaadet teha on ikkagi paras piin tegelikult," lisas ta.

Egert tutvustas, et Pireti ja lapsega koos reisiti näiteks Bangkoki ümbruses, Põhja-Tais Chiang Mais ja riigi lõunaosas Krabi ning Phuketi piirkonnas.

"See sai täitsa kenast valmis ja isegi jõudsime monteerida materjali," rääkis Egert reisisaatest. "See tuleb sügisel," ütles ta ja selgitas, et filmimise ajal oli tal tütar kõhukotis ning kaamera samal ajal käes.

"Kui laps nutab, siis sa ei saa ju filmida ja siis kui laps läheb magama, siis planeerid järgmist päeva ja lepid erinevaid intervjuusid kokku... pole elus nii palju pingutanud," rääkis Egert. Ta nentis, et pooleteistaastase lapsega reisida oleks olnud päris hea, kui nad samal ajal reisisaadet poleks filmida tahtnud.

Egert teatas ka, et sealses kultuuris suhtutakse võõrastesse lastesse palju suurema tähelepanuga. "Väga erinev - kõik on sellised nunnutajad ja tahavad kohe võtta sülle," kommenteeri ta ja tõi näite, et väljas söömas käies hoidsid teenindajad tihti nende last samal ajal kui tema koos Piretiga sõi.

"Ma arvan, et tuleb lihtsalt minna ja koha peal peab adapteeruma - midagi ette ei tea," vastas Egert küsimusele, mida ta soovitaks väikse lapsega reisimise juures kõige enam. "Pigem julgelt minna ja siis kohapeal vaadata."

"Muidugi on hea, kui võtta esialgu selline mugavam koht, mõni kuurort," soovitas Egert.