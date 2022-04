Video: üle-eestiline raamatukogutöötajate tantsuaktsioon oli suurim Tartus

"Igapäevaselt ei tantsi... see sõltub raamatukogust. Paljudes raamatukogudes on väga palju huvitegevusi vastavalt kohalikule kogukonnale ja raamatukoguhoidjate enda huvidele," rääkis Tartu Linnaraamatukogu osakonnajuhataja Tiina Sulg.

"See lugu tegelikult on ühest raamatusõbrast, kellel on mure, et ta tahab väga raamatuid lugeda, aga raamatukogu pannakse lukku. Tal ei ole neid raamatuid kuskil lugeda ja lõpuks, kui raamatukogu avatakse, siis ta on väga õnnelik - nii et ühest suurest raamatusõbrast," tutvustas tantsu looja Kertu Valjala.

Tartust hargnesid tantsupesad üle Eestimaa laiali. Tantsiti näiteks: Valga, Narva, Hellamaa, Põlva, Saue, Tallinna ja Aste ja Eikla raamatukogudes.

Koos raamatukoguhoidjatega tantsis sündmusel ka sadakond väikest raamatukogusõpra. Kõik osalejad olid endale tantsupartneriks kaasa võtnud meelepärase raamatu.