Robert Sarv Deppi ja Heardi kohtumenetlusest: võib-olla nad teevad dokumentaali

Robert Sarv teatas "R2 hommikus", et otseülekanne Johnny Deppi ja Amber Heardi käimasolevast kohtumenetlustest on kindlasti ebatavaline nähtus ning see peab olema eelnevalt mõlema osapoolega kokku lepitud.

"Võib-olla nad teevad dokumentaali, võib-olla see on mõlemapoolne suur PR-projekt - me ei tea seda tegelikult," vastas Sarv küsimusele, kuidas on võimalik, et praegu käivat Deppi ja Heardi kohtumenetlust saab otseülekandes internetis vaadata. Tema sõnul peavad mõlemad osapooled sellega varasemalt nõustunud olema.

2019.-2020. aastatel oli endisel abielupaaril samateemaline kohtuasi, mille Depp kaotas. Sarv selgitas, et uues kohtumenetluses peab Heard suutma tõestada, et need väited, mida ta avaldas Deppi vastu aastaid tagasi, mis Londonis kohtuvaidluseni viisid ja mida toona õigest peeti, on ikkagi tõesed.

Johnny Depp kohtus Autor/allikas: EPA

Deppi ja Headi kohtumenetlus on sõna-sõna-vastu-olukord. Sarve sõnul võidab tihtipeale USA kohtus see, kes lihtsalt paremini esineda ja oma sõnumit edastada suudab. "Vandekohtu veenmisel on väga suur roll," ütles ta. USA-s peavad kõik 12 vandekohtu liiget ühtselt otsustama, et kohtualune on süüdi, muidu läheb kohtuasi edasi.

Praeguse, uue kohtumenetluse raames kaebas Johnny Depp Amber Heardi kohtusse laimu eest. Depp väidab, et endine abikaasa kahjustas tema mainet, et saada finantsiliselt kindlustatud ning selle tõttu sai ta karjäär tugeva tagasilöögi. "Ta on hinnanud kahju 50 miljonile," rääkis Sarv summast, mida Depp Heardilt kahju hüvitamiseks soovib saada.

Johnny Depp, tema tutvuskond ja töötajad on juba tunnistused andnud ja seda on võimalik sotsiaalmeedia platvormidelt järele vaadata. Tulevastel nädalatel on oodata Amber Heardi ja temapoolsete tunnistajate avaldusi.

"Võib öelda, interneti vahendusel vähemalt, et inimeste südamed on Johnny Deppiga," arvas saatejuht Bert Järvet.

Amber Heard kohtus Autor/allikas: Reuters

Rober Sarve sõnul ei oleks Eestis võimalik käimasolevat kohtumenetlust otseülekandes edastada

"Eestis näiteks midagi sellist üldjuhul teha ei saaks, seadus piirab väga selgelt otseedastamist," ütles Sarv. Tema sõnul saaks Eestis samalaadselt otseülekannet kohtumenetlusest teha vaid riigikogu või kohtuniku otsusega.

"USA-s on vandekohtu veenmisel väga suur roll, Eestis käib see rohkem emotsioonitult," selgitas Sarv USA ja Eesti kohtusüsteemide erinevust.

"Eestis on ka esimese astme kuritegude puhul rahvakohtunikud kaasatud ja nad ongi just kaasatud selleks, et lisaks juriidilisele aspektile / ---/ saaks ka kõrvaltvaataja insighti täiesti tavaliselt inimestelt. Just selle tagamiseks, et ühiskonnahääl jõuaks kohtusaali rohkem kui muidu," lisas Sarv, et ka Eestis kasutatakse tavainimesi kohtusüsteemis, kuid USA-s on neil palju suurem otsustajaroll.

"Ütleme nii, et musta pesu pestakse ikka korralikult," kommenteeris Robert Sarv Eestis aset leidvaid kohtuvaidlusi.