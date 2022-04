Räppar Fenkii avaldas singli "Miks mitte" koos Estoni Kohvriga

"Video osas tuli mõte natuke piire kombata ja näidata Fenkiid agressiivsemast ja melanhoolsest küljest. Kuna loos eksprerimenteerisime drum n bass'iga, siis tahtsime, et see ka videost läbi kumaks ja usun, et andsime loo vibe'i väga hästi edasi," sõnas artist oma uue singli ja muusikavideo kohta.

Muusikavideo on isas, et ta ei ole suurem asi peoloom e party animal, aga õiges seltskonnas… "miks mitte," naerab ta.

Muusiku uues loos teeb kaasa artist nimega Estoni Kohver. "Tõestisündinud loo ainetel on minu salm. Asjaosalised kindlasti tunnevad ennast ära," ütles Kohver.

Biograafia:

Vene juurega Fenkii debüütsingel ilmus 2020. aastal ja kannab pealkirja "Saame tuttavaks". Koos artistiga Põhja-Korea on Fenkii avaldanud loo "Bangkok".