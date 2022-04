Vikerraadios alustab uus poliitikasari "Valge elevant"

Riigikogu kinnitas möödunud aastal strateegia "Eesti 2035", kus on esimest korda Eesti taasiseseisvumise ajal seatud kõiki eluvaldkondi katvad pikaajalised mõõdetavad arengueesmärgid. "Nende saavutamiseks peaksid nii ametnikud kui ka poliitikud senisest märksa enam pingutama. Eesti on peaaegu igas eluvaldkonnas jäämas arengule jalgu, vajame käiguvahetust," ütles uue saatesarja "Valge elevant" idee autor ja juht Meelis Oidsalu.

Kuueosaline sari "Valge elevant" keskendubki probleemidele ja väljakutsetele, mis on justkui kõigile teada, aga mille kohta pole seni tehtud vajalikke otsuseid. Igas saates on fookuses üks teema ja valdkond (maksusüsteem, energeetika, sotsiaalkulud, julgeolek jne) ja eksperdid pakuvad välja otsustamist vajavad küsimused ja valikud, mida edasi lükata ei saa, kui tahame, et Eesti oleks ka 2035. aastal jõukas, turvaline ja õitsva kultuurieluga riik. Meelis Oidsalu loodab, et sari annab ideid ka erakondadele uute ambitsioonikate sihtide seadmisel.

Esimene saade puudutab energeetikat ja rohepööret, koos saatejuhiga on stuudios energeetika asekantsler Timo Tatar, Riigikantselei rohepöörde eestvedaja Kristi Klaas ning Riigikogu Arenguseire Keskuse juht Tea Danilov.

Saatesari valmib Vikerraadio, kolme Eesti mõttekoja (Praxis, TTÜ Ragnar Nurkse Instituut ning Arenguseire Keskus) ja Riigikontrolli koostöös.

"Valge elevant" alustab Vikerraadios 29. aprillil ja on eetris igal reedel kell 14.05 kuus nädalat järjest.