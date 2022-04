Ilmus Egert Milderi uus lugu koos Tais filmitud videoga

Täna ilmus Egert Milderil peale mõningast pausi uus kaasahaarav suvelugu "Jumped Into the Water" koos Tais filmitud muusikavideoga.

Milder naases hiljuti Eestisse Tai Kuningriigist, kus koos abikaasa Piret Järvis-Milderi ja pisitütre Milliga neli kuud elati ja sügisel eetrisse jõudvaks reisisaateks materjali üles filmiti.

Uue singli ja muusikavideo avaldanud Milderi sõnul on loo "Jumped into the Water" sõnum see, millele pealkirigi viitab. "See lugu julgustab elus lahti laskma, riske võtma ja pea ees vette hüppama."

Tais filmitud muusikavideo sündis koostöös operaator Mart Varesega. Kaasa teevad ka kohalikud muusikud.

"Tais oli ikka päris hullumeelne. Oli väljakutse produtseerida ja lavastada muusikavideot tundmatul maal, sest lokatsioone oli nii palju ja just nende õigete muusikute kampa leidmine ei olnud samuti lihtne. Aga vahel peabki ennast külma vette viskama ja vaatama, kuidas ellu jääd. Elu on õpetanud, et midagi põnevat mugavustsoonis ei juhtu. Et kasvada, tuleb vaeva näha ja nihutada piire," jagas Milder äsjailmunud teose saamislugu ja oma elufilosoofiat.

Loo kirjutas Milder Berliinis koos laulukirjutajate Matteo Capreoli ja Graham Candyga.