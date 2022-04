James Cordenile jääb CBS-i saate "Late Late Show" järgmine hooaeg viimaseks

"See on minu viimane aasta juhtida seda saadet. See teekond on olnud seiklus, aga ma ei näinud seda kunagi oma lõppsihtkohana, kui mõistate? Ja ma ei taha, et see saade hakkaks ennast kordama. Ma armastan seda saadet ja neid inimesi, kes siin töötavad. See on olnud kõige raskem otsus, mille olen oma elus teinud. Ma ei ole kunagi seda tööd ja võimalust iseenesestmõistetavana võtnud," pöördus James Corden südamlikult oma publiku poole.

Corden on vedanud "Late Late Show"-d viimased seitse aastat. George Cheeks, kes on kanali CBS juht, sõnas, et kui Corden nende juurde aastaid tagasi oma ideedega tuli, pulbitses ta loovatest ja naljakatest mõtetest, vahendas Variety. Lahkumas oli tollane saatejuht Craig Ferguson, kellelt Corden teatepulga üle võttis. Siis oli veel briti koomik USA publikule suuresti tundmatu.

Portaal Deadline vahendas, et CBS proovis hoida Cordenit, tehes koomikule atraktiivseid pakkumisi, siiski ümberveenmise katsed ei õnnestunud.

James Cordeni "Carpool Karaoke" osa muusik Adele'iga on Youtube'is vaadatud enam kui 250 miljonit korda.