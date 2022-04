Ilmus WATEVA ja Karl Killingu singel "Get U Off My Mind" koos videoga

"Get U Off My Mind" on järjekorras teine WATEVA ja Karl Killingu ühine lugu. Hollandi plaadifirma Future House Musicu alt ilmunud singlile on tehtud ka muusikavideo.

"Karliga on alati väga mõnus koos kirjutada. Selle loo puhul oli tal juba algne idee olemas, mis meid inspireeris ja hakkasime selle ümber koos kirjutama," ütles WATEVA liige Kris Evan Säde.

Killinguga koos on varasemalt loodud lugu "Cold Fumes". "Uuel lool on kohati sama vibe, aga on palju energilisem ja rabedama saundiga. Ma arvan, et see hakkab meie esinemistel palju rakendust leidma – nüüd on kaks lugu, mida saame Killinguga koos live'is teha," sõnas Säde.

Singli muusikavideo on filmitud Tallinna põgenemistoas ja loojate sõnul sobib hullumaja meenutav ruum hästi kokku loo lüürikaga. "Video vaheldub morbiidse ja tonaalsuselt kõheda hullumajaruumi ning värvilise ja kutsuva tabletisisese maailma vahel. Tabletisisene maailm on Karli enda peas," avas WATEVA muusik video kontseptsiooni, mille keskne teema on ravimisõltuvus.

Kollektiiv esineb 6. mail Tallinn Music Weeki raames Vabal Laval.