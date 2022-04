Mart Sander sõnas, et tema film on juba edukam kui "Apteeker Melchior"

"Pundar suuri saladusi Agathe Christie stiilis," ütles Mart Sander oma uue filmi kohta.

Sander on talle omasel moel enesekindel oma filmi edus. "Minu üks tuttav filmikriitik ütles, et "Melchioris" oli üks what the fuck moment, minul oli neli what the fuck momenti," ütles režissöör, lisades, et tema film on edukam kui "Apteeker Melchior" algkapitali lähtekohast.

Triin Lellep ja Eha Urbsalu täidavad naispeaosasid uues filmis.

Astub üles ka Sanderi viimasest filmist tuntud Ben Walton-Jones, kes teeb režissööri sõnul praegu juba George Clooney'ga koostööd. "Jah, Ben leidis endale koha agentuuris ja tõesti hakkab tegema Clooney'ga koostööd."

Film esilinastub homme algaval Haapsalu Õudus- ja Fantaasiafilmide Festivalil.