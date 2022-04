Galerii ja video: Grete Lõbu saadeti lapsepuhkusele erilise üllatusega

"Ma mõtlesin, teades, et te midagi olete korraldanud täna, et mul on ikka nii vedanud. Inimesed sünnitavad kogu aeg, see on elu normaalne osa, aga teie olete teinud sellest sündmuse. Te võtate vaevaks ja tahate teha midagi. See mõte iseenesest, et te hoolite – mul on nii hea olla," sõnas oma kolmanda lapse ootuses Grete Lõbu.

Kuigi Lõbu on seda kõike varem läbi teinud, sõnas ta, et tunne on ikka teine. "Mida vanemaks sa saad, seda rohkem sa tead, mis kõik võib tuksi minna. Sellega tuleb ka hakkama saada," ütles ta.

Üllatus oli, et Tallnna Ülikooli meeskoor esitas temaatilise loo "Maa tuleb täita lastega". Selgelt oli üllatus pisarakiskuja.

"Isegi minul tuleb pisar silma," sõnas Marko Reikop.