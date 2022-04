Grete Lõbult võtab "Ringvaate" juhtimise üle Anna Pihl

Neljapäevane "Ringvaade" oli selle kevade viimane saade, kus saatejuhtide tandemina astusid üles Marko Reikop ja Grete Lõbu. Juba 2. maist näeb ETV ekraanil koos Reikopiga saadet juhtimas Anna Pihli.

"Olen mõnusalt elevuses, nagu ikka, kui siirdutakse uuele töökohale ja uude meeskonda. Samas, ajakirjanikutöös ongi minu jaoks olnud alati kõige põnevam, et iga päev tuleb tegeleda uute väljakutsete ja olukordadega – seda kindlasti "Ringvaade" pakub," ütles Pihl. "Kuna kõige selle juures on minu kõrval Eesti otse-eetri meister Marko Reikop ja toetav meeskond, siis võtan uue väljakutse vastu rõõmu ja kindlustundega."

Sel kevadel tõi Anna Pihl vaatajateni populaarse sarja "Sinu uus sugulane". Varem on ta töötanud "Pealtnägija" ja "Esimese stuudio" toimetuses ning osalenud arvukates valimisülekannetes. Ent võõras ei ole Pihlile ka "Ringvaade", sest mitu aastat on ta juhtinud "Ringvaate" suvist saadet.

Marko Reikop on enda sõnul samuti rõõmsas ootusärevuses, aga kuna Anna on nii kogenud saatejuht, läheb kindlasti kõik sujuvalt. "Ma muidugi loodan, et mul õnnestub talle salaja rohkem ja keerulisemaid intervjuusid sokutada, ilma, et ta sellest algustuhinas arugi saaks."

Reikop ütles siiski, et algus saab olema harjumatu, sest koos Grete Lõbuga on tehtud saadet üheksa aastat. "Oleme ju omamoodi telepere. Ärkveloleku aega on meil kindlasti Gretega koos rohkem kui mõnel abielupaaril," lisas ta. "Ja Gretele soovitan, et sünnitagu korralikult ja näidaku beebile kohe "Ringvaadet". Meile on olulised igas vanuses vaatajad."

"Ringvaade" on oma tavapärasel ajal eetris mai lõpuni ja pärast lühikest hingetõmbeaega stardib juunis taas suveõhtute telemagasin, kus Anna Pihl samuti ühe saatejuhina kaasa teeb.