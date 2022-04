Tartu Ülikool avas nutiseadmete annetuspunkti Ukraina sõjapõgenikele

Koostöös Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudiga koguvad "Tartu Ukraina sõbrad" rühmituse vabatahtlikud terve maikuu jooksul tartlastelt koju seisma jäänud nutiseadmeid, et neid korda teha ning Tartusse saabunud sõjapõgenikele edasi anda.

Algatuse üks eestvedajatest Marti Naroškin: "Tartusse saabunud Ukraina kogukonnaga sotsiaalmeedias suheldes nägime, et neil on tohutu puudus IT vahenditest - lapsed soovivad kooliteed jätkata, inimesed tööd teha, isegi kodumaale jäänud lähedastega ühenduse hoidmiseks on vaja mingisugust telefoni. Praeguseks on meie vabatahtlikud tehnikud korda teinud ja ukraina sõjapõgenikele jaganud üle 200 sülearvuti ja 60 tahvli ning telefoni."

Eveliis Padar, Tartu Linnavolikogu liige ja Tartu Ukraina sõprade grupi vabatahtlik lisab: "Sõja eest siia saabunud inimesed on selle teekonna ette võtnud ilma lisakoormuseta, arusaadavalt ei ole koolilaste arvutite ega tööarvutite kaasa võtmine põgenemise ajal prioriteediks, ent Tartus püüavad kõik ukrainlased taastada normaalse elurütmi - käia koolis, teha tööd. Meie kui kogukonna kohus on neid selles igatpidi aidata."

Tartu Ülikooli Delta keskuse fuajee kogumispunkti oodatakse enam-vähem töökorras või ka pisikest remonti vajavaid nutiseadmeid. Päevas jõuavad vabatahtlikud korda teha umbes 10 arvutit. Praegust nutiseadmete vajadust hinnatakse aga mitme tuhandeni, seetõttu on väga oodatud ka töökorras nutiseadmed.

Lisainfo nutiseadmete kogumispunkti kohta leitav sotsiaalmeedia platvormidelt.