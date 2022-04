Elina Nechayeva tapmisähvardustest: suur osa kustutas need kohe ära

Elina Nechayeva teatas "R2 hommikus", et temani jõudis päris palju ähvardusi, sealhulgas ka tapmisähvardusi, peale "Hommik Anuga" saadet, kuid nüüdseks on enamik neist ära kustutatud ja olukord maha rahunenud.

"Olen saanud päris palju hate'i, aga õnneks tänaseks on see lõppenud, kuna olen rahuldanud inimeste soovi," viitas Elina sotsiaalmeediapostitusele, kus ta selgelt teatas, et on Ukrainas toimuva sõja vastu.

Lauljanna selgitas hommikuprogrammis, et küsimus Ukraina sõja kohta "Hommik Anuga" saates tuli talle ootamatult ja tavaliselt soovib ta mitte enda poliitilisi vaateid jagada.

"Minu vastus oli liiga diplomaatiline ja pehme, et tänapäeval on see olukord väga terav ja inimesed soovivad väga must-valget arvamust kuulda, aga kuna ma ei olnud valmis selleks küsimuseks ja kuna ma enda poliitilisi vaateid väga ei jaga... ma arvan, et see on igaühe oma asi, siis seekord ma jäin imelikku olukorda," selgitas Elina.

"Loomulikult vahepeal on keegi säutsunud mingisuguseid nõmedusi ja ähvardusi, aga praegu see oli ikka liiast," rääkis Elina. "Ja huvitaval kombel enamus olid meesterahvad ja veel nii mõnigi kirjutas, et tema on julge, et tema julgeb kõike seda nõmedust mulle välja öelda," teatas ta.

"Mingid inimesed jätsid oma sõnumid alles, aga jah, suur osa kustutas kohe ilusti ära ja mõned olid isegi enne minu [sotsiaalmeedia] postitust ära kustutanud," ütles Elina.

Lauljanna rääkis ka, et tal on tuttavaid Ukrainas ning ta hoiab nendega kontakti. "Mu hing ja süda iga päev valutavad selle olukorra pärast," teatas Elina.

"Tegelikult minu uues loos, "Planet B", kui süveneda sõnadesse - räägitakse, et me oleme kõik üks ja ei tohiks minna vägivalla ja agressiooni teed," selgitas Elina enda uue loo sõnumit. "Tegelikult see laul on praegu väga aktuaalne."

Elina rääkis lõpetuseks, et ta on ise oma muusikat hakanud kirjutama ning inspiratsiooni saab ta just läbielatud tugevatest emotsioonidest, mida kajastab ka tema uus singel.

Lisaks teatas lauljanna, et pool singli "Planet B" digituludest annetab ta ülemaailmsele koristuspäevale.