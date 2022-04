Post Malone annab välja uue albumi

Post Malone'i mänedžer teatas aprillis, et uut albumit saab juba mais kuulda. Nüüd tegi Post Malone aga avalduse, et uueks albumi välja andmise kuupäevaks on 3. juuni.

Jaanuaris andis muusik Billboardile intervjuu, milles mainis, et tal on olnud raske leida inspiratsiooni uue albumi loomiseks, kuid see ei tähenda, et ta alla annaks.

Varasemalt on Post Malone andnud välja kolm stuudioalbumit: "Stoney", "Beerbongs & Bentleys" ja "Hollywood's Bleeding". Kõiki tema albumeid on müüdud üle 300 000 eksemplari.

Sotsiaalmeediapostituses, milles Post Malone uue albumi avalduse tegi, jäi ta napisõnaliseks ning hetkel rohkemat infot "Twelve Carat Toothache'i" kohta ei jaganud.