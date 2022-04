Räppar Rom avaldas lühialbumi "Romzy"

Uuelt kogumikult leiab kuus uut lugu ning Romi sõnul on praktiliselt võimatu liigitada seda kindla žanri alla, kuna kõik lood on erinevad. Esindatud on seal tema sõnul näiteks R&B, alternatiivrokk, grunge, räpp, trap, ja drill.

"Ma ei ole juba ammu saanud enda kohta räppar öelda, kuna ma ei piiritle end ühegi žanriga. Ma teen lihtsalt muusikat, millega ma vibe'in," kommenteeris Rom ning lisas, et EP ise on eelkõige tagasivaade minevikku. "Mõtisklen seal oma võitude ja kaotuste üle. Ma loodan, et igaüks leiab sealt endale midagi, millega suhestuda."

Peale Romi enda kuuleb kogumikul ka tema sõpra R.V-d ning lisaks ka lauljat ja müstikut Caro. Kogu albumi on lindistanud, miksinud ja masterdanud mees ise. Instrumentaalide autorid on peamiselt välismaalt, kuid on esindatud ka eesti produtsent Noyade.

"Ühe tausta autor on Venemaalt ja kui hakkasin talle euri saatma biidi eest, siis Paypal ei lubanud, kuna kõik sanktsioonid olid parasjagu peale keeratud. Kutt lasi sugulasel teisest riigist omale uue kasutaja teha, et saaksin talle tehtud töö eest tasu kanda. Õnneks sai mees oma rahad kätte."

Uue muusikavideo filmis ja aitas kokku panna noor foto- ja videograaf Karl Erik Ljäkin.