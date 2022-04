Reet Aus temalt varastatud ideest: see särk sümboliseerib upcyclingut

Intellektuaalse omandi puhul on keeruline tõestada, kelle varaga on tegemist ning Eesti disainer Reet Aus on seda omal nahal tunda saanud.

"See särk sündis kümme aastat tagasi, siis kui me alustasime tööstuses suuremat väärtustava taaskasutuse tootmist," ütles Reet. "See sümboliseerib upcyclingut."

Reeda sõnul on ta idee vargusest meelitatud. "Minu arust on see väga naljakas ja tore vahejuhtum - minul tegi see muidugi tuju heaks," rääkis Reet, et tema vimma ei pea ning pigem läheneks suurfirmale tulevikus koostööpakkumisega.

"Seda ei saa teisiti võttagi kui komplimendina. Ühest küljest on äärmiselt tore näha, et ilmselgelt see kujund on kedagi inspireerinud ja see on jõudnud Bart Simpsoni selga," rääkis Reet.

"See on ka natuke nagu taaskasutus, ideede taaskasutus" teatas Reet ja lisas, et vahel võib olla ka sama idee uuesti kasutamine kokkusattumus.

Praegu disainib ja toodab Reet Aus taaskasutatavast materjalist pesu, mis on üsna uus nähtus Eesti moemaastikul. "Meil küsiti nii palju, et millal me hakkame tegema pesu, sest jätkusuutlikku pesu on keeruline leida ja me tõesti jõudsime nüüd selleni, et oma Poola tehases teeme upmade sertifitseeritud pesu," tutvustas Reet. "See on meie jaoks arengus väike sammuke edasi."