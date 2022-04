Eurovisoon jõuab Kanadasse

Eurovisooni tegevjuhil Martin Österdahlil on hea meel tutvustada Kanadat kui Eurovisiooni lauluvõistluse uut koostööpartnerit, vahendab eurovision.tv.

"Eurovisiooni lauluvõistluse ainulaadne pärand on juba 67 aastat vana ja võistluse populaarsus kasvab jätkuvalt. Kanadal on aeg selles ülemaailmses vaatemängus osalejaks saada," ütles Österdahlil.

"Armastus muusika vastu on universaalne ning muusika erinevate žanrite ja stiilide tähistamine ületab piire, ühendades inimesi viisil, mida ükski teine kunstiliik ei suuda. Meil on hea meel, et oleme leidnud parimad koostööpartnerid, et pakkuda uutele fännidele selle rõõmsa fenomeni teist versiooni ja jagada lauluvõistlust Kanada rahvaga," rääkis ta.

"Meil on suur au teha koostööd Eurovisiooni meeskonnaga, et näidata tohutut muusikalist talenti, mida meie rahva seas leidub," kommenteeris Insight Productionsi saatejuht Lindsay Cox.

Kanada Eurovisioon leiab aset juba järgmisel, 2023. aastal. Detailid võistluse ülesehituse kohta on veel selgumisel.