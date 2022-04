Galerii: vaegnägijate juhtkoerad demonstreerisid nutikust ja koostöövalmidust

Rahvusvahelise juhtkoerte päeval puhul said huvilised vestelda Ülemistes koeraomanikega, uurida juhtkoerte elu kohta ja koeri paitada. "Täna oli inimestel võimalus koertega suhelda, kuid n-ö koera tööajal tasub inimestel meeles pidada, et koeri paitama ei rutataks, sest koera tähelepanu võib hajuda. Soovi või vajaduse korral tasub alati koeraomanikult eelnevalt luba küsida," rääkis Malm.

Malmi sõnul on aga koerad siiski enamat, kui vaid tööloomad, sest ühtlasi on koer vaegnägija jaoks ka pereliige ja seltsiline. "Vaegnägija ja koera puhul on ütlemata oluline, et nende vahel tekiks lähedane side, neil oleks sarnane temperament ning nad usaldaks teineteist tingimusteta, sest seda paremini sujub ka nende koostöö. Kui vaegnägijal ei ole lähedast või tugiisikut, siis koos koeraga saab vaegnägija iseseisvalt minna, kuhu vaja," sõnas juhtkoerte treener.

Seitse fakti juhtkoerte kohta: