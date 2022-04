The Rasmus esineb sel suvel Tallinnas

Soome pop-rokk bänd The Rasmus loodi juba 1994. aastal ja nende 2008. aastal ilmunud album "Black Roses" tegi bändi ülemaailmselt tuntuks. Üle kahe aastakümne on nad välja andnud üheksa albumit, millelt pärinevad hittlood "F-f-f-falling", "In The Shadows", "In My Life", "First Day Of My Life", "Guilty", "No Fear".

Tänavu jaanuaris võttis The Rasmus Soome eurolaulu konkursilt osa ning teenis sealt võidu looga "Jezebel". Bänd ise põhjendas oma osalusotsust kui soovi proovida midagi uut perioodil, kus kõik turneed ja esinemised tühistati tingituna koroonasituatsioonist maailmas.

The Rasmus esineb Tallinnas 17. juulil Pirita kloostris.