Intsikurmul esinevad Mahavok, Jaga Jazzist, Efterklang, Yasmyn jt

Viimati toimus Intsikurmu festival ülekande vahendusel 2020. aastal, möödunud suvel jäeti fesitval aga ära. Korraldaja sõnul ei jõua telefestivali formaat kaugeltki järele sellele õigele Intsikurmule metsapargis. "Kultuur on ikkagi midagi sellist, mida peab oma naha ja karvadega tundma. Viimased helged mälestused on aastast 2019," ütles Kübar Raadio 2-s.

Peakorraldaja avas, mida tänavuselt festivalilt lisaks muusikalistele elamustele oodata. "Teeme kindlasti Lastekurmu, mis on muinasjutulik maailm, andes ühtlasi hea võimaluse koos lastega festivalile tulla. Metsakino on tulemas. Tiigilaval on sel aastal ka etendus- ja visuaalkunsti, sest lavalt ei pea tulema ainult muusika. Viktor Kass, kes mõni aasta tagasi meie seast lahkus, on legendaarne Põlva malemees, ning tuleb temanimeline maleala. Tartu Pallase kooliga oleme ka käed löönud, noored kunstnikud esitavad oma mõtteid atmosfääri loomiseks ruumis."

Kübar ütles, et häid ideid võetakse jätkuvalt kuulda, festival on avatud põnevatele pakkumistele.

Välja kuulutatud artistid on BLÁNID (UK), Taavi-Peeter Liiv (EE), Mahavok (EE), Maris Pihlap (EE), Efterklang (DK), Yasmyn (EE), Noisy (UK), Juur (EE), The Holy (FI) ja Jaga Jazzist (NO).

Intsikurmu festival toimub Põlva metsapargis 5. ja 6. augustil. Esimene Intsikurmu toimus 2013. aastal.