Ilmus "Barbie" filmi esimene reklaampilt Margot Robbie'ga

Filmi kõrvalosades on näitlejad Ryan Gosling, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, America Ferrera, Simu Liu, Hari Nef ja Will Ferrell, vahendas Variety. Režissöör Greta Gerwig on oma varasemate filmide "Lady Bird" (2017) ja "Väiksed naised" (2019) eest pälvinud Oscari nominatsiooni.

2021. aastal ütles Barbie rolli täitev Margot Robbie, et armastatud mänguasjaga kaasneb palju nostalgilisi sidemeid. Eile ilmus esimene visuaal Margot Robbie-st Barbie rollis.

Filmi tootmine algas selle aasta alguses Londonis.