"Džuudopoiste" osatäitja: end on praegu päris õudne vaadata

Sarja aluseks oleva, 1985. aastal ilmunud samanimelise raamatu autor Janno Põldma selgitas "Ringvaates", et kirjutas raamatu seetõttu, et kirjandus, mis tol ajal saada oli, oli rohkem tüdrukute kirjandus.

"Ma mõtlesin, et kirjutan poistekirjanduse ja kirjutasingi "Džuudopoisid", kuna ise tegelesin ka selle alaga tol ajal," selgitas Põldma.

Pärast seda, kui raamat ilmus, tekkis Eesti Televisioonil küllaltki ruttu huvi selle ekraanile toomise vastu.

Treener Martini osatäitja Märt Visnapuu tõdes, et mälestused telelavastuse tegemise ajast on aja jooksul muutunud.

"Täna mäletan ühte episoodi, kus Ivo [Eensalu, lavastaja – toim] sai kurjaks. Koolis oli nn esimene saalitrenn poistega ja ma ei tea, mis põhjus oli – olin liiga ludri või tahtis ta rohkem isasemat meest näha seal – aga siis ta tõstis häält mu peale."

Sandri osatäitja Aare Jaanus ütles, et tema võeti telelavastusse trennist. Põldma lisas, et nad otsustasid kohe, et võtavad lavastusse päris džuudopoisid, keda enam ses osas välja õpetama ei pea.

"Valisime nad välja tüpaaži järgi. Mul oli ettekujutus, milline peab olema," ütles Põldma. "Sa ei tohtinud olla liiga väike, liiga suur, liiga paks, liiga kõhn ja pidid olema sellise näoga, et usutakse, mis sa teed."

Enda näitlemisest ja olemisest rääkides tõdes Jaanus, et Haapsalu õudusfilmide festival ehk HÕFF on sellele õige koht. "Päris õudne on end vaadata. /–-/ Ebamugav, sest ma ei ole ju näitleja."

"Džuudopoiste" järjest rääkides sõnas Visnapuu, et tegelikult on Rasmus Merivoo selle ideega talle ligi astunud. Ta märkis, et astuks seal hea meelega üles, kui ei peaks seal enam heiteid tegema.

"Džuudopoisid" linastub Haapsalu kultuurikeskuses laupäeval, 30. aprillil.