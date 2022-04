Airi Allvee: meiesuguseid muusikuid on palju, keda televiisorist ei näe

Laulja ja õpetaja Airi Allvee andis hiljuti välja uue plaadi "Wunderbar" ansambliga The New Murphy Band. Plaat on tehtud bändi varemavaldatud kasseti põhjal ning sellel laulab ka lätlane Laimis Racenajs.

Airi rääkis "Terevisioonis", et on svingi laulnud juba 1992. aastast alates, kui kassett esmalt välja anti. "Meiesuguseid muusikuid on palju, keda sa iga päev televiisorist ei näe," ütles ta.

"Sel ajal me kirjutasime kuulmise järgi tekste ja inglise keeles saab siin natuke nalja, aga mängijad on enamus samad," tutvustas Airi. "Plaadi peal laulab tegelikult minuga koos Laimis, aga kuna Laimis elab juba ammu Lätis, siis me oleme Marguse koos," rääkis Airi uuest lavapartnerist.

Airi korraldas paar aastat tagasi kontserdi Tartu rahulepingu 100. sünnipäeva puhuks. "Sinna tuli 100 pillimeest kokku ja filmimehed kutsusin ka," ütles ta. "Kontsert kestis neli ja pool tundi, aga film on kolm."

"Mul on sõbrad öelnud, et ma olen rikkunud nende ööune ära, sest nad on mõelnud, et ei viitsi vaadata, aga kõik vaatavad lõpuni," kommenteeris Airi ülesvõtet kontserdist.

Airi sõnul ei saa tänapäeva lapsed enam hästi laulda

"Ma ei pane üldse halbu hindeid," rääkis Airi endast kui õpetajast. "Ma panen selle eest [hinde], kui üldse midagi tehakse."

"Tänapäeval on muideks huvitav see, et lapsed ei saa laulda hästi, sest nendel on hääled teistsugused kui vanasti," kommenteeris Airi. "Madalamaks on jäänud ja lapsed ei taha laulda - seda oskavad võib-olla logopeedid ka öelda," lisas ta. "Nad ei taha laulda, sest nad ütlevad, et neil on ebamugav, neil on kurgus ebamugav, ja siis ma panen neid pille mängima."

Airi järgmine kontsert leiab aset 7. augustil Suurejõe rahvamaja hoovis.