Arun Tamm: Venemaal ei julge keegi sinuga kaasa mõelda

Reklaami- ja filmirežissöör Arun Tamm rääkis "R2 hommikus", et Venemaa töökultuuris on režissööril ja operaatoril rohkem võimu üksinda otsuseid langetada.

"Esimene mõte oli kohe Venemaa, aga see nüüd ei ole küll paslik," vastas Arun küsimusele, kuhu riiki ta sooviks uuesti reklaame tegema minna. "Seal ma olen käinud ja see oli tegelikult esimene külma vette hüppamine."

Arun selgitas, et Venemaal sai neile operaatoriga osaks väga eriline kohtlemine. "See on väga režissöörikeskne ja operaatorikeskne, et keegi väga sinuga kaasa ei julge mõelda – nii palju ma olen saanud aru," rääkis Arun.

"Meie läksime catering'i ruumi ja niipea, kui meie tulime sisse, lennati taldrikute, ilusate kahvlite ja rätikutega ligi ja kaeti meile laud, kui ülejäänud meeskond pidi papptaldrikutelt kusagil nurgas sööma," meenutas Arun Venemaa töökultuuri. "Meil oli piinlik süüa," tunnistas ta.

Arun rääkis hommikuprogrammis, et tööprojekte tal jagub. "Peale selle, et mul on Saksamaal agent, jäin ka silma ühele hästi lahedale produktsioonifirmale, kes kutsus mind omakorda endale kampa, et kui neil on mingisugused projektid, mida nad tahavad teha ja tulevad kliendid, et siis neil oleks ka võimalus mind välja pakkuda," rääkis Arun.

"Kutsutud on hästi palju ja need briifid (raiderid - toim), mis ma saan ja mida ma pean läbi lugema ja mille peale ma võistlen, neid on üle terve Euroopa, kui mitte öelda üle terve maailma," teatas ta.

"See on tõsi, et meie tehniline meeskond on eraldi tasemel," kommenteeris Arun Eesti reklaamimaastiku klassi. Ta nõustus, et Eesti tööjõudu hinnatakse väga. "Ma tooks välja operaatorid, kellega mina olen teinud koostööd... üks konkreetne operaator, näiteks Mart Ratassepp, kellega me oleme teinud pea kõik reklaamid koos," kiitis Arun.

Lõpetuseks tutvustas Arun enda kahte varsti ilmuvat filmi. "On üks mängufilm, mis räägib pagulaskriisist või siis konkreetsemalt Süüriast põgenevatest sõjapõgenikest," lausus ta.

"Teine film on nimega "Tubli poiss", mis räägib ühe vangi ja koera teraapilistest suhetest," lisas Arun.