"Supernaturali" näitleja Jared Padalecki taastub raskest autoõnnetusest

"Ma ei tea, kas te teate juhtunust," alustas Jensen Ackles teadet Padalecki kohta. "Ta sattus väga raskesse autoõnnetusse. Ta ei sõitnud - ta oli kõrvalistmel ja tal on vedanud, et on elus," ütles Ackles.

"Ta on kodus paranemas, kuid tõsiasi, et ta on juba haiglast välja, on ime, sest ma nägin, kui halvas seisus see auto oli," lisas ta.

Jared Padalecki palus eelmisel nädalal Twitteri vahendusel vabandust, et fännisündmuselt puudus, kuid ei maininud õnnetust.

Padalecki ja Ackles mängisid aastatel 2005-2020 seriaalis "Supernatural" peategelasi. Sarjale tehti kokku 15 hooaega ning hetkel on näitlejatel pooleli fännisündmuste tuur USA-s.