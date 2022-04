Veneetsia maskimeister: katkuarsti mask sai pandeemia ajal väga menukaks

"Ringvaade" tutvustas Veneetsia maskitraditsiooni ja külastas maskimeistri Davide Belloni poodi ja töökoda. Belloni ütles muuhulgas, et bauta mask on kõige veneetsialikum asi üldse.

"Meil on väga pikk maskitraditsioon. See on laiemalt seotud karnevaliga, mida peetakse kord aastas, tegemist on keskaegse traditsiooniga," sõnas Belloni. Tema sõnul valmistavad nad oma töökojas maske nii, nagu seda tehti 400 aastat tagasi.

Maskimeistri sõnul on Veneetsias ka täiesti oma traditsioon, mis seisneb maskide kandmises oma isiku varjamiseks. Belloni tutvustas bauta maski, mida tema sõnul kanti keskajal kuus kuud aastast. "Enda peitmiseks kasutati maske 17. ja 18. sajandil, et saada privaatsust. See mask oli ühesugune nii ülikutele kui lihtrahvale, seega ületas ühiskondliku staatuse märgid. Bauta maski kandes peab pähe asetama ka mütsi, mis maski näo ees hoiab," rääkis Davide Belloni asjast, mida ta nimetas ka kõige "kõige veneetsialikumaks üldse".

Saates räägiti ka keskajal kantud katkuarsti maskist. "Katkuarsti mask sai just koroonapandeemia ajal väga menukaks, seda osteti palju," rääkis Belloni. "Prantsuse arst täiustas katkuarsti maski 17. sajandil ja nokk pandi täis ürte, mis õhku filtreerisid. See on tänapäevase gaasimaski eelkäija. Ilmselt see ei töötanud, aga idee oli õige," rääkis maskimeister "Ringvaatele".

Heleri All külastas veel Veneetsia raamatupoodi, ning käis silla juures, mille on Eesti kunstiajalukku maalinud Konrad Mägi.