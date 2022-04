Galerii: esilinastus film "Tagurpidi torn"

25. aprillil esilinastus Jaak Kilmi mängufilm "Tagurpidi torn" Tallinna Coca-Cola Plazas. Tegemist on sotsiaalkriitilise noortefilmiga.

"Tagurpidi torn" räägib lastekamba suvest alevikus. Selle kõige taustal on aga noortel inimestel oma isiklik emotsionaalne heitlus – kõik need lapsed on jäetud ilma vanemlikust hoolitsusest ja tähelepanust.

Filmi peaosades on Nils Jaagup England, Rebeka Kask, Una Marta Soms, Laura Vahtre, Kimi Reiko Pilipenko, Mirja ja Mirje Toomsalu, Andres Lepik; ning kõrvalosades Rasmus Ermel, Riho Kütsar, Evelin Võigemast, Anti Kobin, Ester Kuntu, Jaanika Arum, Juuli Lill ja Reimo Sagor.

"Tagurpidi torni" stsenarist on Aidi Vallik ("Kuhu põgenevad hinged"), režissöör Jaak Kilmi ("Sangarid", "Sigade revolutsioon", "Jõulud džunglis").