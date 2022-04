Vennad Sundjad kuulavad sarnast muusikat: oli oht, et valime samad lood

Saates "Suur plaat ja väike plaat" käis külas muusik Ewert Sundja koos näitlejast venna Simeoni Sundjaga. Vennad tõdesid, et kohati on nende muusikamaitse väga sarnane ning nad lootsid, et saates ei kõla samasugused lood.

"See oli täiesti kohutav ülesanne, sest väga palju lugusid jäi ikkagi välja," ütles Ewert alustuseks. "Osade artistide puhul tekib tunne, et tegelikult peaks terve albumi valima, et pole ühte konkreetset laulu, mida välja tuua," nõustus Simeoni.

Simeoni rääkis omalt poolt, et ta kuulab tihti ka Spotify soovitatud lugusid, mille puhul artisti ega nime ta ei teagi, kuna lood tulevad automaatselt. "Ma olen viimastel aastatel mõelnud, et peaks tagasi pöörduma albumi kuulamise meetodi peale." Ewert mainis, et tema Spotify fänn ei ole ning talle meeldib hoopis vinüüle kuulata.

Vennad nõustusid, et neil kohati muusikamaitse kattub ning mõne loo puhul oli oht, et mõlemad võivad selle saate jaoks välja valida. Ewert arvas, et mingil määral on mõlemad teineteise muusikamaitset mõjutanud.

Ewert valis oma esimeseks looks Brad Mehldau "When it Rains". "Selle loo peal on üks kõige ägedamaid klaverisoolosid," tutvustas Ewert. Tema meelest on lugu väga maitsekas ja kunstipärane. "See on mind ühel hetkel ikkagi väga kõnetanud."

Seimeoni esimene valitud lugu on Herbie Hancock "Cantaloupe Island". "Seda lugu ma ei ole tegelikult kuulanud 15 aastat, aga kui ma eile hakkasin läbi käima oma playlisti ja vaatasin, et seal on igasugust risu ja rämpsu ka, siis ma jõudsin selle lauluni," lausus ta.

Simeoni rääkis, et omal ajal kuulasid nad lugu klassivenna Joel Remmeliga "kui mingit ilmutust". Lugu andis Simeonile mõtte klaverit edasi õppima minna ning avas tema silmad džassmuusika mitmekesisuse osas.

Ewerti valis teiseks looks Radioheadi "Fake Plastic Trees". "Ma mõtlesin kolme Radioheadi lugu tuua, aga siis ei toonud ühtegi," kommenteeris Simeoni Ewerti valikut.

Ewert rääkis, et tegemist on tema lemmiklooga Radioheadi "The Bends" albumilt ja võib-olla on see Radioheadi kaootiline kunst, mis teda loo juures võlub. "Ma tahaks ise olla selle loo kirjutanud," tunnistas Ewert.

Simeoni teiseks looks osutus Jamiroquai "Virtual Insanity". "Selles on mingi teatav hoogsus, mida Jay Kay teeb ja mulle väga-väga meeldis selle laulu video," teatas ta. "Midagi on selle mehe plastilisuses ja liikuvuses, mis mind inspireeris," rääkis Simeoni laulu videost.

Järgmiseks tutvustas Ewert kolmandat lugu, mille ta valis ja selleks sai Billy Joeli "She's Always a Woman". "Billy Joel tuli minu ellu suhteliselt hilja," lausus Ewert ning ütles, et valis artistilt just selle loo, sest see oli esimene lugu Billy Joeli repertuaarist, mida ta teadlikult kuulama hakkas.

"Billy Joelile kuulub ka lugu, mida on coverdanud Jaak Joala ja Radar: "Sulle, Leyna" ("All for Leina")," rääkis Ewert.

Simeoni kolmandaks loovalikuks osutus Kenny Rogersi "Just Dropped In (To See What Condition My Contition Was In)". Simeoni rääkis, et lugu on tema jaoks nostalgilise maiguga ning meenutab konkreetset aega, kui ta ülikoolis filosoofiat õppis. "Meil oli rattagäng, kus me sõitsime klassivendade ja klassiõdedega kohe, kui suvi pihta hakkas."

"Siis oli teatud playlist ja mina kuulasin mingit sellist [muusikat]". "See lugu meenutab muretut hetke – oli soe suveõhtu ja ma sõidan rattaga Endlast alla." lisas Simeoni.

Ewerti neljas saates kõlanud lugu oli The Rolling Stonesi "Saint of Me". "See konkreetne lugu võtab omamoodi bändi minu jaoks kokku," kommenteeris Ewert oma viimast loovalikut. Ta sõnas, et noorena kuulas ta tegelikult hoopis biitleid, kuid vanemaks saades avastas enda jaoks ka The Rolling Stonesi.

Simeoni neljandaks ja viimaseks looks sai Gerry and The Pacemakersi "You'll Never Walk Alone". "Esiteks on see väga ilus lugu ja teiseks on see Liverpooli jalgpallitiimi tunnusmeloodia," ütles Simeoni. "See oli uskumatult võimas 50 000 inimese häälega," kommenteeris ta kogemust jalgpallistaadionil. "Nagu laulupidu, aga neil on see igal nädal. Ja laulu sõnum on ka asjakohane: sa ei kõnni kunagi üksi, hoia pead üleval,"

Ewert Sundja järgmine klaverikontsert on 28. aprillil Riias ja varsti tuleb tal välja ka uus singel.

Simeoni järgmine etendus "Kaks garaaži" (inglise keeles) on samuti 28. aprillil Riias ja tema järgmine etendus Eestis ("Lotman") leiab aset 3. mail Pärnus.