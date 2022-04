David Guetta uuele singlile "Crazy What Love Can Do" ilmus muusikavideo

Grammyga pärjatud tantsumuusika DJ David Guetta tegi uuele singlile "Crazy What Love Can Do" märulifilmist inspireeritud muusikavideo, milles teevad kaasa ka Suurbritannia lauljannad Becky Hill ja Ella Henderson.

Uus muusikavideo loole "Crazy What Love Can Do" salvestati Barcelonas ja Miamis ning selle lavastas Michael Holyck, kes ehitas video idee üles filmitreileri formaadile. Värske tantsulugu järgneb Guetta viimasele suurele koostööprojektile "What Would You Do?".

Becky Hillil on koos Guettaga ilmunud ka teine ühine singel "Remember", mis kinnitas koha möödunud aasta enimmüüdud lugude edetabelis. Becky lugudele on tänaseks kogunenud üle 32 miljardi kuulamise. Loo teine vokalist Ella avaldas hiljuti uue albumi "Everything I Didn't Say".

2022. aasta on toonud David Guettale juba iHeartRadio parima tantsumuusika artisti auhinna.