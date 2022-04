Galerii: Koolitantsu viimane piirkondlik tantsupäev toimus Paides

"Üks ääretult ilus aspekt tantsukunstis ja tantsuhuvihariduses on see, et tantsimiseks on niivõrd palju erinevaid viise ja põhjuseid ning see mitmekesisus peegeldus suurepäraselt ka viimasel tantsupäeval. Kui küsida endalt, et "miks mina tantsin?", siis igaüks saab leida endale oma vastuse ja nautida tantsu just nii, nagu antud hetkes soovib," jagab kunstiline juht Joonas Tagel.

Piirkondlikul tantsupäeval Paides olid külalisteks taas Tallinna ülikooli BFM-i koreograafiatudengid, kes esitasid tantsu- ja videotöid Mait Agu 70. juubeli puhul. Publik sai vaadata ka fragmente tantsupeomuuseumi Mait Agu teemalisest näitusest.

Selle aasta festivali kunstilised juhid Elina Gorelašvili ja Joonas Tagel jagasid tunnustuspreemiad koos tantsuhuvihariduse valdkonna esindaja Anne Tamm-Kivimetsaga nii väikestele kui suurtele.

Tunnustuspreemiad pälvisid:

Nauditav kergus esituses – Goltsman Ballet Studio tantsuga "Metsa nähtamatu elu", autor Maria Goltsman.

Eakohane õpetlik lugu – Stuudio dotE tantsukool tantsuga "Ra-ta-taaa rattaga", autor Kati Ly Koit, Kadi Voitka.

Tantsurõõm lõbusas ja vabas liikumises – Koit tantsukool tantsuga "Puhja Tuulid", autor Kristin Tagam.

Teemat toetav kostüümilahendus – Stuudio dotE tantsukool tantsuga "Kuid Sina oled siin ja jääd mind ootama", autorid Kertu Raja ja Kätlin Raja.

Maitsekalt loodud karaktertants ja meisterlik esitus – tantsuansambel Neposedõ tantsuga "Neiud", autor Liina Baranova.

Julge esitus maitsekalt absurdses atmosfääris – Dreamstudio tantsuga "Ma olin vee all kui pauk käis", autor Julia Koneva.

Tantsija hea kohaoluga olulise teema käsitlus – Kullo KT Stuudio tantsuga "(M)ärka!", autor Minnamari Murel.

Stiilne koreograafia ja esitus – DanceAct tantsustuudio tantsuga "Rändurid", autor Johanna-Maria Soone.

Endasse haarav lavastus ja väga hea esitus – tantsuansambel Neposedõ tantsuga "Lesisid ahjul... ja pistsid punuma!", autor Daniil Vereštšagin, juhendaja Liina Baranova.

Stiilipuhas koreograafia ja esitus – ETA tantsukool tantsuga "Martsipanid", autor Dagmar Rang-Saal.

Puhas rõõm loomupärases liikumises – Kullo KT Stuudio tantsuga "Täispööre", autor Minnamari Murel.

Läbitunnetatud liikumine paeluvalt kaasaegses koreograafias – ETA tanstukool tantsuga "UIT", autor Karoline Suhhov.

Meisterlik gravitatsiooni eirav kehade mäng ja suurepärane lavastus – OMAtsirkus tantsuga "Sisin-Sasin", autor Triin Marts.

Omanäoline muusiktõlgendus ja tabav esitus – Kullo KT Stuudio tantsuga "i-i-i-i-i-i-i-iiiiiiiii", autor Sandra Põld.

Tantsija mõjuva kohaoluga loo jutustus – STUUIO JOY & Tallinna Läänemere Gümnaasium tantsuga "Nõiduslik mets", autor Igor Lider.

Väga hästi ajastuhõngu loov koreograafia ja hea tunnetusega esitus – Leesikas tantsuga "Mõni moodne samm", autorid Allar Valge ja Kristiina Siig.

Väljapaistev kvaliteetne etendamisele suunatud tantsuõpe – tantsuansambel Neposedõ.

Kohal oli ka Eesti Noorte Tantsu Ühingu noortežürii, mis andis mõlemal kontserdil välja ühe eripreemia tantsule, mis lõppkontserdile sõidavad.

Noortežürii eripreemiad pälvisid:

Ühtse koostöö ning siira emotsiooni eest – tantsuansambel Neposedõ tantsuga "Neiud", autor Liina Baranova.

Erilise muusikavaliku ning tervikut toetava tantsu eest – Kullo KT Stuudio tantsuga "i-i-i-i-i-i-i-iiiiiiiii", autor Sandra Põld.

Koolitants 2022 lõppkontserdid toimuvad 2. mail rahvusooperis Estonia, kell 15.00 ja kell 19.00.