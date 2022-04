Galerii: raadiomaja liftides kõlas Jazzkaare alguse puhul elav muusika

Rahvusringhäälingu raadiomaja lifte täitsid esmaspäeva, 25. aprilli hommikul elava muusikaga Sume Made ja Johan Aimla.

Sume Made (kodanikunimega Villem Kreem) on luuletaja, laulja, tänavamuusik ja alternatiivse lo-fi hiphopi artist. Tema sõnul on luule teekonda endasse ja muusika rada sealt välja. Sume Made looming on melanhoolne, irooniline ja täis uusi taipamisi.



Johan Aimla on noor ambitsioonikas džässviiuldaja, kes on lõpetamas sel kevadel Georg Otsa nimelist Tallinna muusikakooli. Linnaruumiprojektis saab teda näha musitseerimas koos pianisti Oliver Kaljulaga. Aimla on varem teinud kaasa ka filmis "O2".

Jazzkaare linnaruumiprojekti raames jõuab elav džässmuusika esmaspäeval kell 12.30 ka Klassikaraadio eetrisse, kui raadiomajas asuvas klaveritoas esineb Eduard Kuzovlev. Eduard Kuzovlev on lõpetanud Georg Otsa nimelise muusikakooli rütmimuusika klaveri erialal ning praegu õpib ta Eesti muusika- ja teatriakadeemias (EMTA).