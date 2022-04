Eestis annab kontserdi Calum Scott

8. septembril annab Alexela kontserdimajas kontserdi lugude "You Are TheReason", "Dancing On My Own" poolest tuntud inglise laulja ja laulukirjutaja Calum Scott.

Calum Scott sündis ja kasvas üles Inglismaal. Juba väiksest peale oli Calumil huvi muusika vastu. Suurem tuntus saabus Calumile, kui ta otsustas osaleda tõsielusaates "Britain's Got Talent".

Kuigi ta konkurssi ei võitnud, jätkas ta oma muusikukarjääri. 2016. aastal esitas Calum loo "Dancing on My Own", millest sai hitt ja ta saavutas UK muusikaedetabelites viienda koha ning loost sai populaarne suvelugu.

Aasta hiljem ilmus lugu "You Are the Reason", mille video filmiti Kiievis. Lugu on ka Calumi debüütalbumil "Only Human" ning loo uusversioonil kõlab duett koos Leona Lewisega. 2018. aasta ilmus singel "No Matter What".

Eelmise aasta kevadel andis Calum välja oma esimese EP "Only Acoustic", millel on debüütalbumi lugude akustilised versioonid. Samal aastal ilmus Calumil koostöös Belgia artistiga Lost Frequencies singel "Where Are You Now", mis jõudis peagi UK enimkuulatud laulude esikümnesse.

Calumi uus singel "Heaven" ilmub 29. aprillil.